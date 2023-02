🎥 AA Gent reageert geprikkeld en steekt de draak met de VAR op Tik Tok

De officiële website, Twitter en zelfs Facebook worden voorbehouden voor de serieuze communicatie tussen clubs en hun fans. Op Tik Tok mag het er al eens wat anders aan toe gaan. Dit bewijst AA Gent met hun reactie op de niet-VAR interventie van dit weekend.

Gift Orban omspeelde in de eerste helft Brandon Mechele en kwam daarna Tajon Buchanan tegen, waardoor we een doeltrap kregen voor Mignolet. In een reactie gaf de speler van Club Brugge vervolgens een elleboogstoot aan de aanvaller van AA Gent.

Scheidsrechter Erik Lambrechts kon de fase niet goed beoordelen, maar de VAR greep ook niet in. Het moment voor AA Gent om op Tik Tok de draak te steken met de VAR.