Ook analisten sparen VAR niet na elleboog Buchanan: "Nu ontsnapt hij weer" en "Denken aan complottheorieën"

De elleboog van Buchanan aan Orban en de beslissing van de VAR om dit niet te bestraffen, was hét gespreksonderwerp van het voorbije weekend.

Ook in Extra Time is deze fase uiteraard aan bod gekomen. "Dit is zelfs geen discussie waard", stelt Gert Verheyen. "Ik denk dat niemand in België dit geen rode kaart vindt. Behalve diegene die er anders had over kunnen beslissen. Ik zou als scheidsrechter wel ontgoocheld zijn om niet geholpen te zijn geweest in dit soort fase.

Filip Joos probeert in het hoofd van de VAR te kruipen. "Rationeel kan je dat niet verklaren. Dan ga je aan het emotionele denken en aan complottheorieën. Dat is de logische gedachtegang bij supporters van AA Gent. Iets waar ik me niets bij kan voorstellen en wat ik nog altijd niet denk. Je ziet dat bloed. Dan vraag ik als ref: "Mannen, check eens dubbel". Maar dat is waarschijnlijk niet het protocol."

© Photonews

Hein Vanhaezebrouck stelde achteraf dat het niet de eerste maal is dat Buchanan bij zoiets betrokken is. Daarin gaf Gert Verheyen hem gelijk. Dan zouden ze bij Club misschien ook met de Canadees hierover eens een gesprek moeten hebben. "Dat zou intern al moeten gebeurd zijn. Het is zeker niet de eerste keer. Als je als VAR iets ziet en Buchanan is betrokken, dan zou ik toch eens extra kijken."

"Je zou zo'n speler ook helpen door rood te geven", meent Filip Joos. "Nu is hij weer ontsnapt." De discussie over het functioneren van de VAR laait in ieder geval weer volop op. "Het moet rechtvaardig en juist zijn, dit is onrechtvaardig en onjuist."