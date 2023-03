Daarom greep VAR-ref niet in tegen Buchanan: "Het was toen al te laat"

De elleboogstoot van Tajon Buchanan tijdens Club Brugge-KAA Gent blijft voor commotie zorgen. Er blijft maar gezocht worden naar een mogelijke uitleg.

De VAR ging bij de elleboogstoot van Tajon Buchanan in het gezicht van Gift Orban in de fout, ondanks het feit dat scheidsrechter Lambrechts de bebloede lip te zien kreeg.

“De ref heeft gecommuniceerd over die bloedende lip. Dat is een wake-upcall voor elke videoref. Maar op het moment van die communicatie lag de beslissing van de VAR al vast”, zegt VAR-coördinator Christof Dierick aan Het Laatste Nieuws.

Videoref Kevin Van Damme zag al snel in dat hij fout was, maar vooral de vele kritiek komt bijzonder hard aan. “Ik heb contact gehad met Kevin. Hij is ervan onder de indruk, en dat is normaal. Hij is zich erg bewust van zijn fout.”