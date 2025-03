Venijn zit in de staart: Gent redt puntje tegen Club Brugge in spektakelrijke 'Slag om Vlaanderen'

Wie op vuurwerk en weergaloos voetbal had gerekend? Die kwam bedrogen uit na de Slag om Vlaanderen tussen KAA Gent en Club Brugge. De bezoekers hadden wel lange tijd de beste kansen, maar het venijn zat uiteindelijk in de staart met een late Gentse gelijkmaker.

De supporters van KAA Gent hadden er zin in en brachten een mooie tifo mee naar de Slag om Vlaanderen, terwijl ook het bezoekersvak afgeladen vol zat. Dat de match een dag vroeger dan voorzien werd gespeeld? Dat hield blijkbaar toch niet echt veel mensen tegen.

CAMILLE moest door griep en na veel kritiek van de supporters afzeggen voor een optreden voorafgaand aan het duel en dus waren het de spelers die zelf voor het vuurwerk zouden moeten gaan zorgen. Temeer beide ploegen de punten echt wel kunnen gebruiken.

Eerste kans voor Club meteen raak

In de opstelling van Danijel Milicevic geen grote verrassingen. Dezelfde tien veldspelers, enkel de geblesseerde Davy Roef moest worden vervangen door Tom Vandenberghe. Die mocht zo zijn debuut maken voor de Buffalo's in een topmatch. Bij Club Brugge wél een verrassing in de vorm van Hugo Siquet.

De Buffalo's probeerden meteen de macht te grijpen in de wedstrijd, maar in de fase van de waarheid was het andermaal veel te weinig om écht aanspraak te maken op doelpunten. Vanzeir kwam er iets voor het halfuur misschien het dichtste bij, aan de overkant was het even later wél raak.

Siquet kwam met een gemeten voorzet en Jutgla kon van dichtbij centraal de 0-1 tegen de touwen drukken. Blauw-zwart zo op een diefje op voorsprong, want erg indrukwekkend was de eerste helft aan geen van beide kanten.

Late gelijkmaker

Na de koffie drukte Club Brugge wél door. Talbi vond de lat op zijn weg, Torunarigha kwam weg zonder een rode kaart na een forse trekfout op Nilsson en Vandenberghe moest meermaals de meubelen redden voor Gent.

In het slot van de wedstrijd speelden de Buffalo's alles of niets en in minuut 92 leverde dat alsnog de late gelijkmaker op. Even later kregen Goore & co zelfs nog de ultieme kans op de ultieme comeback, maar het bleef bij een billijk gelijkspel.