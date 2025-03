Nu is het helemaal zeker: Chemsdine Talbi heeft de knoop doorgehakt over zijn interlandcarrière

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

België grijpt alweer naast een groot talent. Chemsdine Talbi heeft de knoop doorgehakt en kiest voor Marokko, bevestigt Vincent Mannaert.

Vincent Mannaert moet twee keer serieus vloeken op één week tijd. Maandagavond raakte bekend dat toptalent Konstantinos Karetsas voor Griekenland koos.

Een ongelooflijk gemis zal het zijn voor de Belgische nationale ploeg. Maar hier blijft het duidelijk niet bij, want de Rode Duivels lopen nog geen week later nog een groot talent mis.

Niemand speelde zich de laatste tijd meer in de kijker bij Club Brugge dan Chemsdine Talbi. De winger is de revelatie van het seizoen en bewijst dat iedere week, en vooral in de Champions League, op het veld.

Hij heeft de knoop inmiddels ook doorgehakt over zijn interlandcarrière. Het 19-jarige goudhaantje van blauw-zwart kiest voor Marokko.

Dat nieuws werd bevestigd door Vincent Mannaert. Een serieuze streep door de rekening. Rudi Garcia kan en zal Karetsas en Talbi zo dus al niet onder zijn vleugels krijgen bij de Rode Duivels.