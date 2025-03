Gepikeerde Nicky Hayen niet blij met kritiek over tactiek: "Het was hetzelfde als in de eerste helft"

Nicky Hayen was na het 1-1 gelijkspel van Club Brugge tegen Gent duidelijk gefrustreerd over het resultaat. Na afloop kreeg hij vragen over zijn tactische keuzes en het was duidelijk te zien dat hij daar geen zin in had.

Hij had zijn opstelling aangepast met Siquet als rechtermiddenvelder, Vanaken en Jashari voor de verdediging en Jutgla als hangende spits. "De veldbezetting was hetzelfde als in de eerste helft", reageerde Hayen toen hem gevraagd werd naar de veranderingen in het tweede bedrijf. "Alleen vonden we dan de oplossing wel. Maar het was vooral de kwaliteit van de passing die het probleem was."

Het was een ingreep tijdens de rust die Hayen uiteindelijk blijvende verandering bracht. Hij bracht Vetlesen in voor Siquet, waardoor Vanaken een rijtje hoger kon spelen. Dit leek aanvankelijk tot een betere periode voor Club te leiden, al erkende de trainer dat de oplossing vooral te maken had met de kwaliteit van het spel.

Desondanks zag Club Brugge de wedstrijd opnieuw wegglippen na de late gelijkmaker van Vanzeir. "In het slot van zo’n wedstrijd moet je gewoon geen risico meer nemen", zei Hayen zichtbaar geïrriteerd over het moment dat de gelijkmaker viel.

Na de gelijkmaker van Vanzeir voelde Hayen de pijn van het opnieuw verloren punt. Dit was alweer de dertiende keer dat Club Brugge dit seizoen punten verloor. "Het is een opdoffer, maar je moet wel blijven geloven zolang de titel mogelijk is", zei hij. "We zullen strijden tot het einde."

Met het puntenverlies liet Club Brugge opnieuw een kans liggen om dichter bij leider Genk te komen. "Er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen, maar je moet proberen om elke kans te grijpen die je krijgt", zei Hayen. "We hebben dat nagelaten, maar zolang de titel mogelijk is, moet je blijven geloven."

Toch benadrukte de trainer dat hij niet te veel wilde focussen op de negatieve gevolgen van dit puntenverlies. "Ik besef ook wel dat we misschien niet dezelfde play-offs gaan spelen zoals vorig seizoen, maar het geloof dat het kan moet je altijd blijven hebben", zei Hayen.