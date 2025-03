Onwaarschijnlijk! Penaltysave, rode kaart én afgekeurd doelpunt maar Beerschot wint van KV Mechelen

Beerschot weet opnieuw wat winnen is. In een wedstrijd waar veel bloed, zweet en tranen gevloeid zijn, wist Beerschot met 1-0 te winnen van KV Mechelen. En dat ondanks een rode kaart voor Beerschot, een gemiste strafschop én een afgekeurd doelpunt.

Davor Matijas zal het niet gedacht hebben wanneer hij wakker werd vanmorgen maar de tweede doelman van Beerschot zou zondagnamiddag de held worden op Het Kiel in de wedstrijd tegen KV Mechelen.

Dominant Beerschot

Inderdaad, de tweede doelman want bij de aftrap stond Nick Shinton in doel bij Beerschot. Die zag dat zijn ploeg de bezoekers uit Mechelen meteen bij de keel nam en ook dicht bij het doel van de bezoekers kwam met een bedrijvige Van La Parra maar echt grote kansen konden niet gecreëerd worden.

Het enige wat KV Mechelen tegenover de Antwerpse dominantie kon zetten was een afgekeurd doelpunt van Storm en een trap naast het doel van Mrabti. Verder had Beerschot na een halve eerste helft maar liefst 70% balbezit.

Verdiende voorsprong bij rust

Toch duurde het tot enkele minuten voor rust vooraleer Beerschot die dominantie kon verzilveren op het scorebord. Henderson troefde Ouattara af op de rechterflank en wist met een teen de bal nog voor doel te zetten. Daar kwam Cagro ingelopen en die twijfelde niet: 1-0.

Matijas-show

Waar komt Matijas dan in het verhaal vraagt u zich af? Wel, nu. Want na één minuut in de tweede helft schatte Shinton een lange bal volledig verkeerd in. In plaats van af de bal te blijven, tikte Shinton het leer aan met zijn handen buiten de 16 waardoor Dhondt niet anders kon dan rood trekken waardoor Matijas zich mocht klaarmaken om in te vallen. Goed voor zijn eerste minuten sinds de verloren derby op de Bosuil in september.

🧮 | Nick Shinton misrekent zich volledig en mag gaan douchen. 😬❌ #BEEKVM pic.twitter.com/sycx5mSjnx — DAZN België (@DAZN_BENL) March 2, 2025

De Kroaat moest zich meteen tonen door een vrije trap van Raemaekers uit zijn doel te zweven. Meteen dook hij zich opnieuw in de harten van het Beerschot-publiek.

Met tien tegen elf, het was pompen voor Beerschot en nog meer toen Dhondt onverbiddelijk naar de stip wees na een fout van Konstantopoulos op Lauberbach. Mrabti trapte hard in de linkerbenedenoek maar voor die hoek ging Matijas ook waardoor hij de elfmeter kon keren.

😱 | Davor Matijaš stopt 1️⃣5️⃣ minuten na zijn invalbeurt een penalty! 🧤🛑 #BEEKVM pic.twitter.com/wXgaFvb6X2 — DAZN België (@DAZN_BENL) March 2, 2025

Gelijkmaker afgekeurd

Een kwartier voor tijd leek de ban dan toch gebroken. Schoofs stuitte eerst, opnieuw, op Matijas maar in de rebound kon Lauberbach de bal wel tegen de netten trappen. Of toch niet? Nee, want de VAR riep Dhondt naar het scherm en uit de beelden bleek dat Antonio naast Matijas lag bij het schot van Schoofs waardoor het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

KV Mechelen bleef druk zetten maar de paarse dijk brak niet onder de rood-gele aanvalsgolven. In de omschakeling probeerden Henderson en Al-Sahafi de wedstrijd helemaal dood te doen maar ook zij vonden geen openingen meer.

Het Kiel sleepte zich naar het laatste fluitsignaal na 12 lange minuten blessuretijd maar Beerschot hield stand. Voor de eerste keer sinds 1 december tegen Cercle Brugge pakken ze nog eens de drie punten. In de stand blijven ze wel laatste maar komen ze op 2 punten van Kortrijk. KV Mechelen blijft met degradatiestress spelen.