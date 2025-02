KRC Genk en Charleroi zorgen voor spektakel op Mambourg, met zeer discutabele fase waar het laatste nog niet over gezegd is

KRC Genk speelde vrijdagavond 1-1 gelijk op het veld van Charleroi. Veel gemiste kansen, niet-gefloten strafschoppen en een discutabel doelpunt van de bezoekers zorgden voor spektakel.

KRC Genk nam het vrijdagavond op tegen Charleroi op Mambourg. Genk-coach Thorsten Fink besloot om Karetsas rust te geven, in zijn plaats kwam Hrosovsky. Nkuba mocht de geschorste El Ouahdi vervangen.

De wedstrijd begon stevig. Kayembe zag meteen een geweldige pegel op de paal uit elkaar spatten. Bijna prijs tegen zijn ex-club. Nadien toonde de thuisploeg meteen dat het wou meevoetballen en moest zeker niet onderdoen voor de leider.

Heymans kreeg de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied, kon uithalen, maar trapte naast doel. Niet veel later knalde Nkuba verrassend op doel, maar Charleroi-doelman Delavallee was snel tegen de grond. We kregen een leuke eerste helft te zien.

Tolu kreeg nog een geweldige kopkans, maar zag de bal naast doel gaan. Op slag van rust beging Nzita duidelijk hands in de eigen zestienmeter, maar de arbitrage zag er geen graten in. Gek dat het nog 0-0 stond bij de rust.

Na de rust kreeg Tolu meteen geweldige kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. De topschutter van de JPL kwam oog in oog met de Charleroi-doelman, maar trapte van dichtbij onbegrijpelijk naast.

Op het uur even een opvallend moment. Lijnrechter Quentin Blaise blesseerde zich aan de kuit, wat meteen einde wedstrijd bleek te zijn voor hem. Het spel lag een hele tijd stil want vierde ref Matonga Simonini moest zich klaarmaken om te gaan vlaggen.

Rond minuut 70 viel er dan toch een doelpunt, alleen gaat daar zeker nog over gesproken worden. Tolu werkte de bal met zijn schouder binnen na een knappe voorzet van Steuckers. Alleen werd Petris zo'n 20 seconden voordien gehaakt in de zestienmeter van Genk. Geen strafschop, wel doelpunt.

De VAR keek ernaar, maar die oordeelde dat Petris het contact te hard zocht. Penders hield Genk vijf minuten voor het einde van de reguliere tijd nog recht met een geweldige redding op een harde kopbal van Stulic.

Tegen minuut 90 ging de bal nog wel op de stip voor Charleroi. Bangoura zette zijn been en Bernier viel erover. Heymans zette Penders op het foute been en knalde de thuisploeg op gelijke hoogte. Beide ploegen maakten nog aanspraak op de overwinning, maar 1-1 bleef tot het einde op het scorebord staan.