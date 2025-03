Werd Racing Genk opnieuw benadeeld door de arbitrage tegen Charleroi?

KRC Genk speelde 1-1 gelijk op het veld van Charleroi op vrijdag. Bij Charleroi waren ze boos om het doelpunt van de thuisploeg, al hebben de bezoekers zelf ook reden om te klagen.

Er valt heel wat te zeggen over het 1-1 gelijkspel tussen Charleroi en Genk. Bij Charleroi waren ze niet tevreden met de beslissing om geen strafschop te fluiten voor een fout op Petris. Daar kwam dan nog eens bij dat Genk 20 seconden na die fase zelf scoorde.

Rik De Mil vond dat er gefloten kon worden, maar "moest goed opletten met wat hij zei". Bij Genk kwamen er weinig reacties over de arbitrage, maar er was toch ook reden om te klagen.

In de eerste helft beging Nzita zeer duidelijk handspel in het eigen strafschopgebied, de arm hing daarbij niet langs het lichaam en had duidelijk invloed op het spel. Toch zagen de ref en de VAR er geen graten in.

Dan was er ook nog de strafschop van Charleroi. Die volgde na een inworp voor een bal die zeker niet duidelijk over de lijn was. Alleen kon de VAR hier niet ingrijpen volgens Serge Gumienny.

"Eenmaal de inworp is genomen en de bal terug in het spel is, begint er een nieuwe spelfase. Als daar dan een doelpunt uit volgt, staat de VAR machteloos. Anders was het geweest als er bij twijfel toch was doorgespeeld en Charleroi dan had gescoord. Dan had de VAR het doelpunt wel kunnen afkeuren als de bal duidelijk over de lijn was geweest", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Een week voordien kreeg Genk ook geen strafschop nadat Davy Roef Nkuba in het gezicht bokste toen de bal al weg was. Volgens scheidsrechterbaas Lardot met de schouder, al hield Roef er een breuk in de hand aan over.