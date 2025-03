🎥 Zware discussie na Charleroi-Genk: hadden de Carolo's hiervoor een penalty moeten krijgen en Genk niet mogen scoren? "Het was fout!"

Een opvallend moment na de wedstrijd: aan de spelerstunnel kruisten Mehdi Bayat en Joris Kayembe elkaar, waarna een verhitte discussie ontstond.

Centraal stond de niet-gefloten strafschop voor Jérémy Petris, slechts dertig seconden voor het doelpunt van Tolu. "Je kan daar toch geen penalty voor fluiten", verdedigde de Congolese international zich, terwijl Bayat hem de fase op zijn gsm liet zien. Kayembe bleef bij zijn standpunt, net als Petris.

"Het is logisch dat Kayembe zegt dat hij geen fout heeft gemaakt, maar dat heeft hij wel", reageerde Petris. "Eerst een duw in mijn rug, en dan blijft mijn been vastzitten tussen de zijne."

Op de opmerking dat zijn val er overdreven uitzag, gaf hij toe: "Ik weet dat ik een goede acteur ben, een goede simulator."

Bij Racing Genk was er ondertussen ook onvrede over enkele beslissingen. Zo zou de scheidsrechter samen met de VAR een handsbal van Nzita in de eerste helft over het hoofd hebben gezien. Bovendien was er discussie over de toegekende strafschop voor Bernier, omdat de bal het veld nooit verlaten had en Sporting eigenlijk geen inworp had moeten krijgen.

De arbitragebeslissingen zorgden dus voor de nodige commotie, zowel bij Charleroi als Genk. De discussie over de fase met Kayembe en Petris zal wellicht nog even blijven nazinderen.