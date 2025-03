Spektakel op Stayen: invallers STVV leven op hoop en duwen KV Kortrijk nog wat dieper in het degradatiemoeras

STVV en KV Kortrijk speelden tegen elkaar een echt spektakelduel, waarin er voor beide ploegen nog heel wat op het spel stond. Stayen mocht feestend de nacht in en greep zijn laatste strohalm met oog op de rechtstreekse redding. Voor Bernd Storck en KV Kortrijk lijkt het stilaan over en sluiten.

Voor de wedstrijd tussen beide ploegen op speeldag 28 was de kloof vijf punten tussen STVV en KV Kortrijk. De kloof tussen STVV en de eerste ploeg boven hen was evenzeer vijf eenheden en dus stond er voor beide ploegen veel op het spel.

De Kanaries droomden nog van plaats dertien of beter, om zo degradatie te vermijden. Kortrijk moest dan weer winnen om nog te mogen dromen van de veertiende plaats. De kans dat De Kerels nog in de Jupiler Pro League zullen blijven, wordt echter steeds kleiner.

Daar moeten ze eigenlijk vooral voor naar zichzelf kijken, want op bezoek bij STVV schoten ze andermaal meermaals in de eigen voet. Het begon al met een vroege owngoal van Mampassi op een voorzet van Lapoussin.

Even later werd er opnieuw veel te veel ruimte gegeven en zo kon Vanwesemael er met een heerlijke pegel in de winkelhaak al meteen 2-0 van maken. Een koude douche voor De Kerels, terwijl het vroeg feest was op Stayen.

Invallers maken het verschil

Toch liet Kortrijk het hoofd niet hangen. Vlak voor rust kon Ambrose er vanop de strafschopstip 2-1 van maken, na de koffie zorgde veel Kortrijkzaanse druk zelfs voor de gelijkmaker na een heel knap uitgespeelde actie.

Hoog tijd voor Felice Mazzu om te gaan wisselen dus. Mét succes, want in no time werd het 4-2 met dank aan invallers Ferrari en Bertaccini. De eerste kon van dichtbij binnenwerken na een goede voorzet vanop links, de tweede omspeelde de ingevallen doelman Pirard om de boeken helemaal dicht te doen.