Bernd Storck (Kortrijk) is furieus en ziet de bui stilaan hangen na nederlaag bij STVV: "Kinderlijk"

KV Kortrijk verloor op bezoek bij STVV een heel belangrijk duel in de strijd tegen degradatie. De kloof is zo plots acht punten geworden op De Kanaries en zo wordt het steeds moeilijker om nog minstens barrages af te dwingen. Dat beseffen De Kerels stilaan zelf ook.

KV Kortrijk kwam tegen STVV 2-0 achter, maar knokte zich nog in de wedstrijd en kwam op gelijke hoogte. Invallers Ferrari en Bertaccini deden vervolgens in het slotkwartier alsnog de boeken toe.

Pijnlijke nederlaag

Alweer lagen individuele fouten aan de basis van diverse tegendoelpunten voor Kortrijk: "We zijn teleurgesteld en boos, want we kwamen hier om te winnen. Het doet pijn: de individuele foutjes blijven in ons spel sluimeren."

"Nu hebben ze 8 punten meer dan ons, dat is veel. In de playdowns kan wel nog veel gebeuren, daar spelen we ook nog twee keer tegen STVV", aldus Nayel Mehssatou in gesprek met DAZN.

Enkel winnen telt nog

En ook Bernd Storck had wel wat te vertellen over de pijnlijke nederlaag: "Die goals slikken we veel te makkelijk. Uiteindelijk komen we terug in de wedstrijd door enkele wissels, maar dan vallen die goals opnieuw. Als je die zo kinderlijk pakt, verdien je de overwinning niet."

"Het is nog niet voorbij, al beseft iedereen binnen de club wel dat het lastig wordt. Er resten ons nog 8 wedstrijden waar we alles moeten geven en maar één ding telt: winnen, winnen en nog eens winnen."