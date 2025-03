🎥 Pijnlijk: KVK-doelman moet veld verlaten na trap in aangezicht

KV Kortrijk moest na een uur spelen in de uitwedstrijd tegen STVV noodgedwongen van doelman wisselen. Marko Ilic kreeg een harde pegel van Billal Brahimi vol in het gezicht en moest even worden behandeld.

Het incident gebeurde na iets meer dan een uur spelen. Brahimi probeerde van dichtbij te schieten, maar de bal raakte het gezicht van Ilic met een enorme kracht. De keeper viel meteen op de grond en was zichtbaar van slag. Het leek alsof hij letterlijk sterretjes zag na de botsing. De medische staf van KV Kortrijk kwam snel in actie en zorgde ervoor dat Ilic snel werd behandeld. Ondanks de zorgvuldige verzorging, was het duidelijk dat de Serviër niet verder kon spelen. De beslissing om Ilic te vervangen werd dan ook snel genomen. 🫣 | Marko Ilić moet het veld verlaten na een bal in het aangezicht. Veel beterschap, Marko. 🙏❤️‍🩹 #STVKVK pic.twitter.com/IxVQlJiPx5 — DAZN België (@DAZN_BENL) March 1, 2025 Ex-Kanarie in het doel Lucas Pirard, de tweede doelman van de club, kwam in de plaats van Ilic. Voor Pirard was het een speciale situatie, aangezien hij eerder de kleuren van STVV had verdedigd. De doelman speelde van 2016 tot 2019 bij de Kanaries. In totaal speelde Pirard 59 wedstrijden voor de Limburgers.