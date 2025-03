Lamkel Zé al onder vuur bij STVV en oproep om hem te vervangen: "Hij voegt niets toe, hopelijk heeft dit Mazzu zijn ogen geopend"

STVV heeft de kelderkraker tegen KV Kortrijk gewonnen met 4-2, dankzij doelpunten van invallers Ferrari en Bertaccini. Analist Stef Wijnants ziet deze overwinning als een belangrijke stap in de strijd om het behoud, maar heeft ernstige twijfels over de keuzes van coach Mazzu.

Wijnants stelt dat Mazzu tegen Kortrijk gered werd door twee spelers die iedereen had verwacht vanaf de aftrap te zien: Ferrari en Bertaccini. "Waarom ziet Mazzu niet in dat Ferrari een echte goalgetter is?" vraagt hij zich af in HBvL. Ferrari scoort bij elke kans en toont positieve ingesteldheid, maar Mazzu houdt vast aan Lamkel Ze, wat Wijnants niet begrijpt.

Wijnants is al wekenlang gefrustreerd over Lamkel Ze en merkt op dat het publiek ook zijn geduld verliest. "Tegen Kortrijk deed hij geen drie dingen goed, zoals al vaker het geval is", zegt hij.

Alleen tegen Club Brugge was Lamkel Ze een meerwaarde, maar in de rest van de wedstrijden heeft hij weinig bijgedragen. In de match tegen Kortrijk leek STVV verloren bij de 2-2, maar de invallers brachten uiteindelijk de overwinning.

De analist is verbaasd dat Mazzu Lamkel Ze maar liefst 74 minuten op het veld liet staan, terwijl hij samen met Brahimi de energie uit de ploeg trok. Wijnants benadrukt dat de overwinning dankzij Ferrari en Bertaccini tot stand kwam, maar vraagt zich af waarom Mazzu niet eerder voor hen heeft gekozen.

Met de 6 op 6 heeft STVV een mooie kloof geslagen op Kortrijk in de strijd om de play-downs. "Het grootste belang van deze zege is dat STVV nu weer volop in de strijd is, maar ik hoop dat Mazzu eindelijk inziet waar hij te lang blind voor is geweest: Lamkel Ze voegt niets toe, Ferrari daarentegen wel", sluit Wijnants af.