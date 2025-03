Adriano Bertaccini komt met de reden waarom hij niet mocht starten tegen KV Kortrijk: "Achteraf gezien heeft Mazzu helemaal gelijk gekregen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV deed een geweldige zaak onderaan het klassement door de degradatietopper tegen KV Kortrijk te winnen met 4-2. Het werd nog even heet, maar invallers Ferrari en Bertaccini maakten het verschil.

STVV begon sterk aan de wedstrijd tegen KV Kortirjk, maar na de rust liep het nog bijna helemaal mis. De Kerels kwamen terug tot op 2-2.

Invallers Andres Ferrari en Adriano Bertaccini scoorden allebei en bezorgden de Truienaars de zege. Opvallend was wel dat Bertaccini op de bank moest starten, maar uiteindelijk kan de aanvaller daar wel mee leven.

"Zaterdagmiddag riep Mazzu me bij hem en legde hij uit dat ik afgelopen week net iets minder scherp was. Tja, dat is voetbal, een coach maakt nu eenmaal keuzes en die moet je als speler accepteren", zei Bertaccini bij Het Belang van Limburg.

" Maar ik denk dat dit de mooiste manier was om te reageren. Ik kwam in bij 2-2 en het werd alsnog 4-2 via Ferrari en mezelf. Andres en ik maakten mee het verschil."

Zo komt de spits nog met mooie woorden voor zijn coach. "Achteraf gezien heeft de coach dus helemaal gelijk gekregen met zijn plan, hé? Hij nam de juiste beslissingen op het juiste moment. (Lacht) Hij heeft laten zien waarom hij een goede trainer is."