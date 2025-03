Veel strijd, maar dat levert voor beide ploegen echter niets op in de degradatiestrijd

OH Leuven en Westerlo sloten zondagavond de 28ste speeldag af met een belangrijke degradatietopper. Ondanks veel strijd en een enorme misser konden beide ploegen niet verder komen dan een 0-0 gelijkspel.

Westerlo voerde slechts één wijziging door voor deze cruciale degradatiewedstrijd, maar het was wel een opvallende. Jungdal nam opnieuw plaats in het doel. Vorige week zat de Deense winteraanwinst niet in de selectie van Timmy Simons, omdat hij nog last had van een elleboogstoot die hij opliep in de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Vandaag was de doelman echter fit genoeg om in het doel te staan. Chris Coleman wijzigde het team dat afgelopen week een punt pakte tegen Antwerp op twee posities. Vlietinck viel uit, terwijl Zeefuik op de bank begon. In hun plaats keerden Schrijvers en Oscar Gil terug in de basis.

Ikwuemesi is geen Messi

Bij OH Leuven loopt er niemand rond die gemakkelijk het net weet te vinden, en dat blijkt ook uit de statistieken. Hun topschutter is Ikwuemesi, die voor dit duel slechts vier keer heeft gescoord in 24 wedstrijden.

Dit probleem was ook direct zichtbaar in de wedstrijd. In een saaie eerste helft, waarin Westerlo een klein overwicht had, kreeg OHL de grootste kans van de wedstrijd. Westerlo-doelman Jungdal moest een afstandsschot van Schrijvers loslaten, waarna Ikwuemesi, die goed gevolgd was, de bal alleen maar binnen hoefde te tikken. Maar voor iemand met slechts vier doelpunten was dit een lastige klus, en de bal ging zelfs naast het doel. Zo gingen we rusten met een droge 0-0.

Veel strijd, maar geen doelpunten

De tweede helft verliep hetzelfde als de eerste helft, met veel strijd maar weinig kansen. Invaller Mijatovic kwam nog zeer dicht bij het winnende doelpunt voor OHL. Het was uiteindelijk Vuskovic die de doelpoging van de Serviër voor de lijn keerde. En zo blijven beide ploegen teleurstellend achter met één punt.

In de laatste twee wedstrijden van het seizoen moet OH Leuven nog naar KV Kortrijk en speelt het op de laatste speeldag thuis tegen STVV. Westerlo neemt het dan weer eerst thuis op tegen Anderlecht, terwijl het op de laatste speeldag de verplaatsing naar Beerschot maakt.