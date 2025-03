Moet Westerlo zijn aanvaller missen in de volle degradatiestrijd? "Dat hij vroeg om gewisseld te worden, zegt wel iets"

Westerlo kon in Leuven niet verder komen dan een doelpuntloos gelijkspel tegen OH Leuven. Bovendien kreeg de ploeg slecht nieuws, want spits Matija Frigan bleef in de rust geblesseerd binnen. Trainer Timmy Simons vreest dat het om een ernstige blessure gaat, al is er nog geen uitsluitsel.

In een wedstrijd waarin beide ploegen mogelijkheden kregen, miste Westerlo efficiëntie in de afwerking. "Een doelpuntje had genoeg geweest", gaf Simons na afloop toe. "We zijn een ploeg die altijd vol voor de drie punten gaat. Dat hebben we vandaag ook wel laten zien." Toch bleek het vandaag moeilijk te zijn voor Westerlo om het net te vinden.

Ernstige blessure?

Een extra domper voor Westerlo in de aanval is het mogelijke uitvallen van Matija Frigan. De Kroatische spits bleef na de eerste helft in de kleedkamer, en Simons maakt zich zorgen.

"Het is moeilijk in te schatten. Hij is iemand die nooit zelf van het veld zal stappen of blijft liggen. Dat hij vroeg om gewisseld te worden, zegt dus wel iets", aldus de trainer van Westerlo.

Volgens Simons probeerde Frigan ondanks de pijn nog enkele minuten verder te spelen, maar hij moest uiteindelijk toch afhaken. "De trap kwam ergens tussen een ijsbeentje of hoe we dat moeten noemen", probeerde Simons het uit te leggen. "Het kan ergens een scheurtje veroorzaakt hebben, maar we zullen moeten afwachten."

Met de belangrijke wedstrijden tegen Anderlecht en Beerschot in het vooruitzicht, kan een blessure van Frigan een serieuze aderlating betekenen voor Westerlo. Zeker nu de Kemphanen het moeilijk hebben om het net te vinden. Met acht doelpunten kan een fitte Frigan uiteraard van pas komen in de strijd tegen degradatie.