Reactie In een matige wedstrijd vindt Westerlo toch één lichtpuntje: "Dat geeft ons zeker vertrouwen voor de komende wedstrijden"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In een wedstrijd waarin zowel OH Leuven als Westerlo een goede zaak konden doen in het klassement, kwamen beide ploegen niet tot scoren. Door het 0-0 gelijkspel blijft Westerlo op de dertiende plaats staan. Toch was trainer Timmy Simons tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

Westerlo trok het initiatief naar zich toe en ondernam in totaal 18 doelpogingen. Hoewel het team geen uitgespeelde kansen creëerde, liet het een sterke drang naar voren zien. OHL, dat minder initiatief toonde had wel de grote kansen. Gelukkig voor de Kemphanen verzuimde de Leuvenaar om het verschil te maken. Volgens Timmy Simons heeft zijn ploeg alles gegeven om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Hij benadrukte dat zijn spelers met intensiteit en passie speelden. "Ik heb een gretig elftal gezien dat ervoor gegaan is", klonk het dan ook achteraf bij de Westerlo-trainer. Ondanks het gebrek aan doelpunten werden er wel veel duels uitgevochten, waarbij de intensiteit hoog lag. Beide ploegen probeerden er wel iets van te maken, maar botsten telkens op een solide verdediging aan de overkant. Het harde werk wordt nog niet volledig beloond "We hebben hard gewerkt en weinig weggegeven", vond Simons. "De grootste kansen waren voor Leuven, maar wij hebben geprobeerd de wedstrijd naar ons toe te trekken. Helaas zonder succes in de afwerking." Voor Westerlo betekent de clean sheet een opsteker aangezien het van november geleden is dat de Kemphanen nog eens de nul wisten te houden. "Dit geeft ons zeker vertrouwen om de volgende wedstrijden goed voor te bereiden", besluit Simons.