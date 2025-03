OHL liet het volledig afweten tegen Westerlo ondanks enorme kansen: "Het was echt zot hoe hij die miste, zaterdag wordt het oorlog"

OHL liet een belangrijke kans liggen om tegen KVC Westerlo te winnen. Spits Ikwuemesi miste op onbegrijpelijke wijze voor een leeg doel. Ploeggenoot Birger Verstraete onderstreept dan ook het belang van de wedstrijd tegen KV Kortrijk.

In de eerste helft kreeg Ikwuemesi de ideale kans om OHL op voorsprong te zetten. Na een fout van Westerlo-doelman Andreas Jungdal kwam de bal voor het lege doel terecht, amper een meter voor Ikwuemesi. In plaats van de bal eenvoudig binnen te schieten, werkte hij de bal met zijn rechtervoet naast het doel. Het was een gemiste kans die voor veel frustratie zorgde, vooral gezien de 23-jarige spits slechts vier keer had gescoord dit seizoen.

In de tweede helft kreeg OHL opnieuw een grote kans om de score te openen, maar ook invaller Jovan Mijatovic faalde. Zijn schot werd van de lijn gehaald door Westerlo-speler Luka Vuskovic. Beide teams hadden kansen op een doelpunt, maar niemand kon profiteren van de mogelijkheden. Het bleef 0-0, en dat was voor OHL extra teleurstellend na al die gemiste kansen.

Birger Verstraete gaf na de wedstrijd aan dat OHL geen echte afwerker heeft, maar dat het team als geheel wel hard werkt. "Die kans van Ikwuemesi was echt zot hoe hij die miste. Eigenlijk konden we onszelf belonen door twee wedstrijden tegemoet te gaan waar we ons geen zorgen hoeven te maken."

Cruciaal duel tegen KV Kortrijk

Verstraete benadrukt dan ook het belang van de laatste twee speeldagen. “Zaterdag wordt het oorlog tegen KV Kortrijk. We moeten er klaar voor zijn, want het wordt niet makkelijk."

OHL blijft op de negende plaats staan, met nog drie punten voorsprong op nummer dertien, Westerlo. Deze zaterdag speelt de ploeg uit Leuven dus een uitwedstrijd tegen KV Kortrijk, waarna ze de reguliere competitie afsluiten met een thuiswedstrijd tegen STVV.