Geen excuses? Pletinckx stond voor het eerst weer oog in oog met de speler die hem maanden aan de kant hield: "Dat is jammer, ik zou dat zelf wel doen"

Eind augustus deelden OH Leuven en Westerlo de punten na een 1-1 gelijkspel in 't Kuipje. Die wedstrijd werd echter overschaduwd door een zware blessure van OHL-verdediger Ewoud Pletinckx. In een schijnbaar onschuldig duel met Westerlo-speler Alcocer brak hij zijn kuitbeen.

Afgelopen zondag stonden beide teams opnieuw tegenover elkaar, deze keer in Leuven. De wedstrijd eindigde opnieuw op een gelijkspel, maar zonder doelpunten. Voor Pletinckx betekende het een wederontmoeting met de speler die indirect zijn blessure veroorzaakte. De verdediger was tot het begin van dit jaar out en miste ruim 18 wedstrijden voor OHL.

De verdediger blikte na afloop kort terug op zijn eerste confrontatie met Westerlo sinds zijn blessure. "Ik heb daar deze week wel even aan gedacht", gaf hij toe. "Niet vlak voor of tijdens de wedstrijd, maar het besef kwam af en toe wel op."

Flashback naar augustus

Op het veld kwam het niet tot een gesprek tussen Alcocer en Plettinckx. "Nee, eigenlijk niet", bevestigde Pletinckx na afloop. Wel deed een moment tijdens de wedstrijd hem even stilstaan bij het incident van augustus.

"Er was een bal tussen ons twee en we trapten er allebei vol op. Toen dacht ik achteraf even: ah ja, daar is hij weer", vertelde Plettinckx toch met een glimlach.

Leuk gebaar van Neustädter, maar stilte van Alcocer

Hoewel er dus geen contact was met Alcocer, sprak Pletinckx wel kort met een andere speler van Westerlo over zijn blessure. "Roman Neustädter was destijds eens op bezoek gekomen in het ziekenhuis. Hem heb ik nu even gesproken." Dat soort gebaren waardeert de verdediger van OHL enorm, al merkte hij op dat hij van Alcocer niets gehoord had na het incident. "Dat is wel jammer. Ik zou dat zelf wel doen", gaf Plettinckx toe.

Wat betreft de fysieke gevolgen van zijn blessure, ondervindt de verdediger nog minimale klachten. "Ik kan het nog een klein beetje voelen, maar niet op een pijnlijke manier. Het komt vooral door het plaatje dat nog in mijn been zit", verklaarde hij.