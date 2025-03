Coleman blijft optimistisch ondanks noodgedwongen wissels en gemiste kansen tegen Westerlo

Na een teleurstellend 0-0 gelijkspel in eigen huis tegen KVC Westerlo heeft OH Leuven slechts één punt kunnen veroveren. Coach Chris Coleman wilde echter een positieve draai geven aan het (slechte) resultaat.

"We hebben een punt gewonnen", zo stelde hij na afloop van de wedstrijd vast. Ondanks het gebrek aan doelpunten zag de coach van OHL mogelijkheden voor de driepunter.

"Ja, we waren een beetje zenuwachtig, maar dat kan ik begrijpen”, vertelde de coach. Het gebrek aan balans in het team was volgens Coleman te wijten aan de afwezigheid van belangrijke spelers en de rol die hun tijdelijke vervangers moesten invullen.

"We verloren Thibault Vlietinck vlak voor de wedstrijd, en voor zijn vervanger, Oscar Gil, was het zijn eerste wedstrijd in twee maanden", zei Coleman. Bovendien had Manuel Osifo, normaal een middenvelder, aan de linkerkant gespeeld, wat de balans van het team volgens de coach verstoorde.

Grote kansen voor OHL

De coach gaf echter ook aan dat de tweede helft een grote verbetering was ten opzichte van de eerste. Ondanks de twee grote kansen die OH Leuven kreeg, konden de Leuvenaars het net niet doen trillen. Zo miste Ikwuemesi onbegrijpelijk voor een leeg doel, en werd het schot van Jovan Mijatovic nog voor de lijn gekeerd door Vuskovic.

Ondanks de gemiste kansen bleef de coach optimistisch over de situatie. "In deze fase van het seizoen, en de manier waarop de andere wedstrijden dit weekend zijn verlopen, moeten we tevreden zijn met het punt", gaf Coleman aan.