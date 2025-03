Boegeroep bij de fans en kritiek op manier van spelen - "Maar als ze de stand bekijken, zullen ze het begrijpen"

OH Leuven slaagde er niet in om te winnen van KVC Westerlo en moest genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel. De thuisploeg had bij winst een grote stap kunnen zetten richting behoud, maar kon opnieuw offensief te weinig brengen.

“We hebben niet genoeg initiatief getoond”, gaf Ewoud Pletinckx toe. Voor de verdediger, die zijn eerste volledige thuiswedstrijd speelde sinds zijn beenbreuk, was het een speciale avond. “Ik besefte vooraf wel dat het tegen Westerlo was, maar tijdens de match was ik er niet echt mee bezig.”

Het duel stond bol van de inzet, maar echte doelkansen bleven uit. OHL blijft zo stevig op de troon als ‘koning van de gelijke spelen’, met inmiddels dertien draws dit seizoen. “Deze wedstrijd vertelt het verhaal van ons seizoen”, analyseerde Pletinckx in Het Nieuwsblad.

“We staan verdedigend compact en slikken weinig goals, maar zelf scoren blijft een groot probleem. Als we vandaag hadden gewonnen, waren we zonder mathematisch zeker te zijn héél dicht bij het behoud geweest.”

In de tribunes werd het teleurstellende resultaat niet gesmaakt. Hier en daar klonk boegeroep na het laatste fluitsignaal. Pletinckx had begrip voor de reactie van de supporters. “Ik snap de teleurstelling, maar als ze vanavond of morgen nog eens naar de stand kijken, gaan ze beseffen hoe belangrijk dit gelijkspel was.”

Voor OHL was het cruciaal om vooral niet te verliezen. Bij winst had Westerlo zich namelijk naast de Leuvenaars in de stand genesteld. De club behoudt nu een voorsprong op de concurrenten in de degradatiestrijd. “Van de ploegen rond ons is onze situatie de beste”, besloot Pletinckx.