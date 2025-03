🎥 Marko Ilic weet het zware verdict na harde pegel in aangezicht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk moest gisteren na iets meer dan een uur spelen in de uitwedstrijd tegen STVV noodgedwongen van doelman wisselen. Marko Ilic kreeg een harde pegel van Billal Brahimi namelijk vol in het gezicht.

Het incident gebeurde nadat Brahimi van dichtbij probeerde te schieten, maar de bal met enorme kracht het gezicht van Ilic raakte. De keeper viel onmiddellijk op de grond en was duidelijk van slag.

Ondanks de zorgvuldige verzorging, was het duidelijk dat de Servische doelman niet verder kon spelen. Er werd snel besloten om de doelman te vervangen door tweede doelman Lucas Pirard.

Na de wedstrijd werd duidelijk dat Ilic een kaakbeenbreuk had opgelopen onder zijn oog. Dit is een serieuze domper voor KVK, aangezien Ilic de voorbije weken goed aan het keepen was.

Het is nog niet bekend hoe lang de Servische doelman uit zal zijn, maar het lijkt duidelijk dat hij enkele weken aan de kant zal staan. Lucas Pirard die hem gisteren verving zaal hoogstwaarschijnlijk de nieuwe nummer 1 onder de palen zijn.

De Kerels zijn al zeker van de playdowns. Volgende week wacht er nog een thuiswedstrijd tegen OHL, waarna KVK de reguliere competitie afsluit op KAA Gent.