Geprikkelde Fink na gelijkspel tegen Charleroi: "Bedankt dat je toch ook nog een positieve vraag stelt"

KRC Genk speelde vrijdagavond 1-1 gelijk op het veld van Charleroi. Coach Thorsten Fink was niet blij na afloop, vond het veld niet goed genoeg en had ook een zeer duidelijke mening over de niet-gefloten strafschop voor het doelpunt van Tolu.

"Ik weet niet of we meer verdienden", begon Genk-coach Thorsten Fink na afloop bij DAZN. "We kwamen 0-1 op voorsprong en dan viel die strafschop uit het niets. Daar zijn we zeker niet blij mee. We hadden veel grote kansen, met Tolu."

Voor de wedstrijd werd er al veel gesproken over het veld op Mambourg. Dat ligt er écht niet goed bij. Voor een ploeg die graag mooi voetbal brengt als Genk is dat dubbel zo lastig.

"Op dit veld is het ook moeilijk op goed voetbal te brengen. Het was heel droog, ik denk niet dat ze het veld hier natmaken. Er lag bovendien veel zand op. In deze competitie moeten de velden er toch beter bij liggen", wil Fink daar nog over kwijt.

Nadien kreeg hij de vraag waarom het zo moeilijk is voor Tolu om met het hoofd te scoren. "Het is niet moeilijk voor hem. Hij scoort veel doelpunten met het hoofd", begon Fink. "Het is volgens mij nog maar zijn derde kopbaldoelpunt dit seizoen", pikte interviewer Bert Sterckx in.

"Nee, hij is goed met het hoofd. Ik weet niet wat jij ziet. Misschien kijk je niet vaak naar onze matchen, maar hij is goed met de kop en scoort er ook veel mee", klonk het bij Fink toen. Een strafschop vond hij het overigens niet in de fase voor het Genkse doelpunt.

"Geen strafschop. De VAR bekeek de beelden, het was geen strafschop, en voor mij dus ook niet." Helemaal blij was de Duitser met het niveau van zijn ploeg niet. "We kunnen altijd beter spelen. Het was wel echt moeilijk op dit veld, maar met dat in het achterhoofd speelden we niet slecht. We gaven gewoon te veel counters weg."

KRC Genk slikt dit kalenderjaar minder doelpunten dan aan de start van het seizoen. Fink kreeg de vraag of hij nu meer de nadruk legt op het verdedigen met de play-offs in het vooruitzicht.

"Bedankt dat je toch ook nog een positieve vraag stelt", grijnsde hij. "We pakten een belangrijk punt op Charleroi. Ik verwachtte al dat we hier niet zomaar zouden komen winnen. Onze verdediging is inderdaad goed, en er staat ook een goede doelman achter."