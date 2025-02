Geen strafschop maar wel doelpunt voor Genk: Charleroi-coach Rik De Mil spreekt klare taal over discutabele fase

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Charleroi speelde vrijdagavond 1-1 gelijk tegen KRC Genk. Een wedstrijd met meer spektakel dan verwacht, waar de thuisploeg vooral niet blij mee was.

Charleroi keek KRC Genk vrijdagavond in de ogen op Mambourg. Na een eerste helft waarin al veel gebeurde, barstte alles pas echt los in de tweede helft.

Tolu scoorde de 0-1 na 70 minuten spelen, alleen is hier heel wat discussie over ontstaan. Petris ging namelijk zo'n 20 seconden voordien neer in het Genkse strafschopgebied na contact met Kayembe.

Dat er contact was valt niet te ontkennen. Alleen vond de VAR dat Petris dat contact iets te fel zelf zocht. "Ik moet het nog eens goed bekijken, maar van wat ik zag op de bank mag je zeker strafschop fluiten", was Charleroi-coach Rik De Mil duidelijk na afloop.

"Het waar dat de manier waarop hij valt niet heel natuurlijk is, maar er is contact, dus mag er gefloten worden. Het moet een clear-error zijn voor de VAR, maar de ref kan echt fluiten hier. Het is moeilijk om rustig te blijven dan, zeker als Genk nadien scoort", gaat hij verder.

Veel coaches lieten zich bijzonder negatief uit over de arbitrage de laatste weken, maar dat wil De Mil niet doen. Hij geeft zijn eerlijke mening, maar daar blijft het bij.

"Het moeilijkste is dat je heel voorzichtig moet zijn met wat je zegt. Er zijn altijd emoties na een wedstrijd, maar je moet altijd respectvol blijven. Ik moet vooral heel slim zijn met wat ik zeg. Het is misschien beter dat ik nu niet te veel zeg", besluit hij.