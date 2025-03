Serge Gumienny geeft zijn duidelijke mening over discutabele fase tijdens Charleroi-Genk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het doelpunt van KRC Genk tegen Charleroi zorgde voor heel wat discussie. Ook voormalige scheidsrechter Serge Gumienny heeft er een zeer duidelijke mening over.

Geen strafschop voor Charleroi, wel doelpunt voor Racing Genk. Het was een opvallende fase tijdens het spektakelstuk dat toch op 1-1 eindigde op Mambourg.

Petris ging neer na contact met Kayembe, dat hij volgens de VAR te fel zelf zocht. Een 20 seconden later werkte Tolu het Genkse openingsdoelpunt binnen.

"Ik kan begrijpen dat Rik De Mil na de wedstrijd naar dat duel tussen Kayembe en Petris verwees", begint Serge Gumienny volgens Het Belang van Limburg. "Hij heeft ook wel een punt. Als je de beelden ziet, kan je daar zeker een strafschop voor fluiten."

Er was contact, en dat wordt door niemand ontkent. De Mil zei na afloop zelfs dat zijn speler inderdaad nogal fel naar de grond ging. Maar was het ook voldoende voor een penalty?

"Petris doet geen schwalbe, maar hij gaat wel heel ostentatief neer. Echt natuurlijk zag dat er niet uit. Als we dan de richtlijnen van het Referee Committee in acht nemen om geen lichte penalty’s meer te fluiten, dan kan ik erin komen dat Laforge liet doorspelen en dat de VAR daar achteraf ook geen ‘clear error’ in zag."

"Lardot zei vorige week nog dat niet elk contact in de zestien automatisch tot een strafschop moet leiden. Het is een moeilijk geval, maar ik vind het uiteindelijk wel een correcte beslissing om geen strafschop te fluiten", belsuit Gumienny.