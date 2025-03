🎥 Feest bij Beerschot na zege tegen KV Mechelen: kleedkamer gaat helemaal los wanneer deze speler binnenkomt

Beerschot weet weer wat winnen is. Na de 1-0 zege tegen KV Mechelen was er veel vreugde op het Kiel.

Beerschot heeft het dit seizoen bijzonder moeilijk. De Antwerpse club staat nog steeds laatste in het klassement met slechts 18 punten. Degradatie komt steeds dichter bij.

Maar in het voetbal kan uiteraard alles nog. De Kielse Ratten boekten zondag een zeer deugddoende zege tegen KV Mechelen in eigen huis, waardoor de kloof met KV Kortrijk nu nog maar twee punten bedraagt.

De 'Man of the Match' is uiteraard doelman Davor Matijas. Heel onverwacht wel. Welat Cagro bracht de thuisploeg kort voor rust op voorsprong, maar moest er niet veel later weer af.

Doelman Nick Shinton pakte meteen na rust rood, waardoor Davor Matijas in doel terechtkwam. Met enkele fantastische reddingen hield hij zijn ploeg recht.

Het toppunt was wanneer Matijas een strafschop kon redden. Hij had een geweldig groot aandeel in de zege tegen Malinwa. Toen hij na de wedstrijd de kleedkamer binnenkwam, onthaalden zijn ploegmaats hem met een heel warm welkom.