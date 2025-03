Lesje geleerd? Hasi ondanks wanvertoning opvallend mild voor spelers en doet oproep aan kwade supporters

KV Mechelen begon zo goed aan de competitie maar met nog twee speeldagen te gaan moeten Hasi en co alle zeilen bijzetten om de relegation play offs te vermijden.

Collectief falen

Winnen op het veld van ploeg in vorm Union lukte enkele weken geleden nog wel maar op het veld van rode lantaart Beerschot dat sinds 1 december niet meer gewonnen had, lukte niet voor Malinwa. Al vanaf het begin van de partij moest KV Mechelen de wedstrijd ondergaan.

"We begonnen helemaal niet goed. Beerschot was feller in de duels, had de tweede bal...", zucht een teleurgestelde KVM-trainer Besnik Hasi. "Pas na twintig minuten kwamen we een beetje in de wedstrijd maar veel kansen konden we niet creëren." Ditmaal dus geen aanval op zijn spelers van Hasi maar eerder een gevoel van collectief falen.

Wat extra frustrerend was voor Hasi was de manier waarop het doelpunt van Beerschot tot stand komt, zo blijkt achteraf. "Want we hebben erop getraind. Henderson die vanop rechts naar binnen komt en dan voor doel legt. We weten hoe we erop moesten spelen maar toch valt zo die goal. Bovendien de tiende keer denk ik dat we op slag van rust een doelpunt tegen krijgen", weet hij.

Boodschap voor supporters

Als er op het veld van de laatste niet gewonnen kan worden, beginnen de supporters te morren en dat was nu niet anders. "En ze hebben gelijk. Maar alstublieft", richt hij zich naar de supporters,"blijf achter ons staan."

"De spelers en ikzelf verdeienen het misschien wel om aangevallen te worden nu maar we gaan jullie nog nodig hebben, zeker op de laatste wedstrijd van het seizoen in eigen huis. Nu moeten we samen een front vormen", besluit hij.