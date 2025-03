Rob Schoofs steekt hand in eigen boezem: "beschamend", Hasi niet: "Als als..."

Voor KV Mechelen leek het een droomseizoen te kunnen worden maar het wordt een seizoen om snel te vergeten. Alleszins, als ze de relegation play offs kunnen vermijden.

Schoofs: "Beschaamd"

Met een overwinning tegen rode lantaarn Beerschot had KV Mechelen zich quasi kunnen verzekeren van het behoud maar Malinwa ging met 1-0 tenonder tegen 10 Kielse Ratten en miste bovendien nog eens een strafschop.

"We moeten beschaamd zijn", was dan ook de reactie van kapitein Rob Schoofs. 'We speelden echt heel slecht. Het gaat de laatste maanden niet goed en we spelen niet op ons niveau. Als je tegen 10 man maar weinig kan doen...", zucht hij.

Het noopt de fans van Mechelen tot woede, wat op begrip kan rekenen van Schoofs. "Ze hebben alle redenen om gefrustreerd te zijn want dit is niet waar wij voor staan. We moeten ons excuseren en volgende week beter doen", aldus Schoofs.

Hasi wijst naar andere factoren

Schoofs' trainer Besnik Hasi erkende dat zijn team inderdaad geen al te beste partij speelde, maar kijkt toch ook naar andere factoren die ervoor gezorgd hebben dat KV Mechelen terug huiswaarts keerde na een 1-0 nederlaag.

"We gingen wat overhaast op zoek naar de gelijkmaker waardoor we niet altijd de juiste beslissing maakten in het laatste derde van het veld. Maar soms moet je ook geluk, of in ons geval pech, hebben. Als die penalty binnen gaat, wordt het een andere wedstrijd. Als die goal niet wordt afgekeurd, wordt het een andere wedstrijd...", analyseert Hasi.