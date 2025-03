🎥 Ging VAR hier in de fout en had Beerschot met 9 moeten staan tegen KV Mechelen?

Beerschot weet weer wat winnen is. Maar wat een holderdebolder wedstrijd was het opnieuw op Het Kiel.

Dominantie Beerschot

Na een kwart wedstrijd had Beerschot maar liefst 70% balbezit, iets dat niemand had kunnen zien aankomen. Op slag van rust kwam Beerschot dan ook verdiend 1-0 voor maar na de rust ging het bijna faliekant mis.

Het begon al één minuut na de rust wanneer Nick Shinton te ver uit zijn doel kwam en rood kreeg voor hands. Maar tweede doelman Davor Matijas kroonde zich tot held van de wedstrijd want de Kroatische doelman liet zich niet verschalken én pakte zelfs een penalty.

Tweemaal rood?

KV Mechelen wist wel tweemaal te scoren, een keertje bij 0-0 maar ook bij 0-1. Tweemaal werd het doelpunt afgekeurd, één keer had scheidsrechter Lothar Dhondt er de hulp van de VAR voor nodig én moest hij zelf ook nog eens naar de beelden gaan kijken om het doelpunt van Malniwa af te keuren.

Beerschot leek zich dus in de voet te schieten door de rode kaart van Shinton maar ook bij 0-0 was het schot in de voet ei zo na al gelost. Want na een halfuur spelen ging Van La Parra stevig door op de enkel van Mechelen-middenvelder Fredrik Hammar.

🤔 | Ontsnapt Rajiv van La Parra hier aan rood? 🟥 #BEEKVM pic.twitter.com/lI3szspPLK — DAZN België (@DAZN_BENL) March 2, 2025

Hammar had meteen de ernst van de overtreding door en deed er wellicht nog een schepje bovenop met zijn tuimelingen. Maar Dhondt besloot echter om helemaal niet te fluiten voor een overtreding. Enkele seconden later kreeg Henderson wel een gele kaart voor een overtreding maar de actie van Van La Parra werd door de vingers gezien door Dhondt en de VAR.