KV Mechelen in diepe crisis: boze supporters wachten spelersbus op en zouden zelf in de kleedkamers zijn geraakt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen verloor zondagavond met 1-0 van hekkensluiter Beerschot. Een nederlaag die de fans moeilijk kunnen verwerken. Een hoop supporters gingen de spelersbus opwachten aan het eigen AFAS Stadion.

KV Mechelen heeft het bijzonder moeilijk dit seizoen. Na teleurstellende en zeer wisselvallige resultaten hoopte Malinwa een zege te boeken op het veld van Beerschot.

Maar tegen 10 man en met 12 minuten extra tijd lukte dat niet. Na de wedstrijd kregen de bezoekende spelers al een fluitconcert te verwerken, maar daar bleef het niet bij.

Volgens Gazet van Antwerpen stond een menigte supporters de spelersbus 's avonds op te wachten voor het eigen AFAS Stadion. De bus moest normaal stoppen aan de hoofdingang, maar omdat daar supporters stonden werd er doorgereden.

Daarop liepen de fans achter de bus aan, wat er ook voor zorgde dat stewards werden opgetrommeld. Voor de supporters was het kookpunt bereikt: zij wilden verhaal halen na de reeks slechte prestaties.

Er zouden zelfs fans tot in de kleedkamers geraakt zijn. Op een video is te zien hoe een groep fans rond de bus staat. Kapitein Rob Schoofs en coach Besnik Hasi zijn met de fans op een rustige manier gaan praten, waarna iedereen naar huis trok. De crisis is compleet.