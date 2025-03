Mignolet legt vinger op de wonde, Hayen geeft ferme verwittiging af aan ... KRC Genk

In de Champions League maakte Club Brugge de voorbije weken en maanden heel wat indruk, maar in de competitie gaat het de laatste anderhalve maand heel wat minder. En zo blijft de kloof met leider Genk negen punten met leider Genk.

Verloren in Antwerp en thuis tegen Standard en gelijke spelen tegen STVV, Kortrijk en nu ook KAA Gent. Enkel tegen OH Leuven werd gewonnen de laatste zes speeldagen, goed voor een 6 op 18 in de Jupiler Pro League.

Kloof nog steeds negen punten

De kloof met leider Genk is opnieuw negen punten geworden, terwijl Union SG tot op een puntje is genaderd. "We toonden opnieuw te weinig efficiëntie en we hadden te weinig marge. Dan kan je tegen de lamp lopen", aldus Simon Mignolet na het 1-1 gelijkspel.

"Het is hetzelfde verhaal van de voorbije weken. We hebben nu niet veel keuze meer en moeten die laatste twee wedstrijden winnen en zo naar de play-offs trekken."

Geen vrijgeleide richting titel

Ook Nicky Hayen beseft dat Club Brugge met de punten morst momenteel: "Op het einde van de play-offs zullen we zien of dit het puntenverlies te veel is, maar elke kans die je kan grijpen moet je grijpen. Hoe moeilijk het ook is, we moeten er het geloof in blijven hebben."

"Je moet het vertrouwen blijven hebben, want vorig jaar is het gelukt. We gaan tot de laatste snik blijven strijden, al gaan we waarschijnlijk niet dezelfde play-offs spelen als vorig jaar. Ze krijgen geen vrijgeleide naar de titel."