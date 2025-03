🎥 Club Brugge-fans snappen er niets van na discutabele fase: had KAA Gent de wedstrijd met tien man moeten uitspelen?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge leek op een overwinning af te stevenen in de 'Slag om Vlaanderen', maar daar stak Dante Vanzeir helemaal op het einde nog een stokje voor. Alleen stelt de vraag zich: had Gent na 60 minuten niet met 10 man op het veld moeten staan?

Club Brugge kan geen goed rapport voorleggen de laatste weken. Na de nederlaag tegen Standard volgde nu een gelijkspel tegen KAA Gent.

De Buffalo's moesten lange tijd achtervolgen, maar in de blessuretijd trapte Dante Vanzeir de gelijkmaker tegen de touwen. Zijn eerste tegen Club Brugge overigens.

Blauw-zwart mag in eigen boezem kijken na de vele gemiste kansen. Kapitein Hans Vanaken vertelde na afloop al snel dat de efficiëntie het grootste probleem was.

Maar er was ook onvrede bij de meegereisde supporters over de arbitrage. Jordan Torunarigha liep sinds het einde van de eerste helft met geel achter zijn naam rond.

Op het uur brak Club Brugge uit met een counter, waarbij de Gent-speler zijn tegenstander Gustaf Nilsson duidelijk neerhaalde in een duel. De ref liet doorspelen vanwege voordeel, wat een goede beslissing was. Maar had hij hier dan achteraf geen tweede gele kaart voor moeten krijgen? Oordeel vooral zelf, online zorgt de fase alvast voor heel wat discussie.