Hans Vanaken baalt en is heel duidelijk: "Had 0-3 moeten zijn"

KAA Gent en Club Brugge deelden de punten in de Planet Group Arena. Blauw-zwart leek lange tijd op weg naar een driepunter, maar in het slot liep het alsnog verkeerd en werd het een 1-1 gelijkspel. Hans Vanaken baalde achteraf als een stekker.

Club Brugge slikte in het slot van de wedstrijd nog de 1-1. En zo alweer puntenverlies voor blauw-zwart in de competitie. De kloof met leider KRC Genk blijft even groot als voor dit weekend.

Altijd 0-3 moeten zijn

En dat is jammer, ook volgens Hans Vanaken. "We hadden hier na 75 minuten altijd 0-3 moeten voorstaan", klonk het in zijn analyse. Hij vond dan ook dat blauw-zwart twee dure punten vergooide.

"Tot de 0-1 hadden we het misschien nog wat moeilijk, want Gent speelde met goede pressing en drukte soms goed door. Maar na de voorsprong hebben we de wedstrijd overgenomen."

Club Brugge baalt

"We kregen een aantal hele goede kansen en we hadden hier altijd moeten winnen. Een billijk gelijkspel? Neen, dat was het volgens mij niet. Wij hebben alle reden om hier teleurgesteld te zijn."

"We hadden de kansen om de 0-2 te maken en het is uiteindelijk efficiëntie dat hier het verschil maakt. We hadden de match onder controle en het is jammer dat we de late gelijkmaker nog slikken", aldus nog Vanaken in zijn analyse.