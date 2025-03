Nicky Hayen is wel bijzonder streng voor zijn eigen spelers: "Dit kan gewoon niet"

Club Brugge speelde 1-1 gelijk op bezoek bij KAA Gent. Op die manier is het een 6 op 18 voor blauw-zwart in de competitie. Coach Nicky Hayen was dan ook streng voor zijn spelers en laakte de mentaliteit.

"We wisten dat we een gezonde dosis agressiviteit nodig zouden hebben vanaf de eerste seconde. Een match in Gent is altijd een beladen wedstrijd, maar in de eerste helft kwamen we te kort en lieten we Gent voetballen zoals ze wilden."

Mentaliteitsprobleem?

"We ondergingen tot aan het doelpunt het spel. Ons doelpunt viel uit de lucht en na de 0-1 voetbalden we iets beter en vonden we beter de ruimtes. In de tweede helft hebben we beter de openingen gevonden en hebben we kansen laten liggen op de 0-2."

En toch liep het nog verkeerd in de slotfase: "Zowel het gebrek aan mentaliteit in de eerste helft als het late tegendoelpunt doet mij pijn. Ik erger me aan beide zaken. We werden te gemakkelijk opgerold daar aan de achterlijn. Het wordt een afgezaagd stukje stilaan, want het blijft terugkomen en het moet er dringend uit."

Champions League niet de reden

"Wat we moeten doen? Daaraan blijven werken, dat is het enige dat ik kan zeggen. We krijgen open kansen om de 0-2 te maken en op die laatste fases moeten we gewoon de bal wegtrappen en het solide oplossen. Hoe we daar twee van onze spelers laten uitschakelen, dat kan niet. Dat is gewoon de waarheid."

"Er waren teveel verkeerde passes en teveel verkeerde aannames. Het moet gewoon beter en daar heeft de Champions League voor alle duidelijkheid niets mee te maken."