"Stapje dichter bij ons doel": KAA Gent is nog niet uitgedroomd

KAA Gent leek lange tijd op weg naar een pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Club Brugge, maar in de slotfase van de wedstrijd liep het alsnog anders door de late gelijkmaker van Dante Vanzeir op aangeven van Momodou Sonko. Gent doet zo uiteindelijk een prima zaak in de stand.

Goalgetter Dante Vanzeir was tevreden met de 1-1 die hij kon maken tegen Club Brugge: "Het is een goed puntje. Als je 0-1 achterstaat, wil je niet verliezen tegen Club."

Stapje dichter bij doel

"We hebben niet opgegeven, want we hebben een duidelijk doel en dat is de Champions' Play-Off halen. Dus we moeten punten halen. We staan nu alweer een puntje dichter bij ons doel."

De uitslagen in de andere wedstrijden hebben de Buffalo's zeker geen windeieren gelegd. Door de nederlaag van Standard tegen Anderlecht is de kloof met de Rouches nu vier punten met nog amper twee wedstrijden te gaan.

Hoop in play-offs?

Thuis winnen van Kortrijk is op die manier al genoeg voor de top-6 en de play-offs. En daarin kan mogelijk opnieuw veel, want de kloof met de nummers 4 en 5 is zeker niet groot.

De voorbije weken was het niet altijd flitsend wat de Buffalo's lieten zien, maar op wilskracht werden wel puntjes gepakt tegen Genk en Club Brugge - toch de topclubs in de Jupiler Pro League op dit moment. Dat moet hoop geven.