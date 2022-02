AA Gent blijft in hetzelfde bedje ziek, tien Bruggelingen met prachtige uitgangspositie naar Jan Breydel

AA Gent en Club Brugge speelden in de Ghelamco Arena de heenmatch van de eerste halve finale van de Beker van België. In de competitie was het nog 6-1 geworden voor de Buffalo's, konden ze dat staaltje opnieuw laten zien?

AA Gent wilde dringend nog eens winnen - of de weg naar doel vinden om te beginnen. Om daarin te slagen konden ze wel terug rekenen op Tarik 'Tita Tovenaar' Tissoudali. De aanvaller was terug na uitschakeling in de Afrika Cup en verving Nurio.

Vintage Gent

Bij de bezoekers geen Mechele (geschorst) of Balanta (geblesseerd), Lang zit nog steeds in quarantaine. Odoi en Skov Olsen begonnen op de bank, maar zouden al bij al vrij snel gaan invallen bij de troepen van Schreuder.

© photonews

© photonews

De match zelf? Die was eigenlijk opnieuw vintage AA Gent. Lemajic zag al snel een doelpunt afgekeurd en ook de rest van de eerste helft hadden de Buffalo's wel wat kansjes, maar Mignolet was bij de pinken op pogingen van onder meer Hjulsager.

Aan de overkant viseerde Ruud Vormer de lat, maar de thuisploeg was al bij al dominant. Net na de pauze leek het dan eindelijk te gaan lukken voor AA Gent. Handspel van Hendry werd door de VAR opgemerkt en strafschop.

Club Brugge kan wél scoren

De Sart miste echter. Enkele minuten later was er een poging van Tissoudali en miste Lemajic de rebound op ronduit onbegrijpelijke wijze. De frustratie nam toe bij de thuisploeg. "De pedalen kwijt? Ze zijn een volledige velo kwijt", klonk het bij voetbalsupporters - tekenend.

© photonews

© photonews

Tot overmaat van ramp was het aan de overkant wél meteen raak. De Ketelaere kreeg de bal pardoes voor de voeten en maakte staalhard de 0-1 in de verre hoek. Hendry werd even later uitgesloten met een tweede gele kaart, een halfuurtje nagelbijten volgde.

Veel kansen kwamen er in dat halfuur echter niet meer. En zo heeft Club Brugge een goede uitgangspositie te strikken, binnen een maand is er de terugwedstrijd in Jan Breydel. Gent zal dan zeker moeten scoren, wil het naar Brussel.