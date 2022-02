Levensbelangrijke Gentse pion eindelijk helemaal terug? "Het zou niet meer moeten voorkomen"

Bij KAA Gent willen ze op bezoek bij Club Brugge eindelijk nog eens de volle buit gaan pakken na moeilijke weken. Misschien kan Vadis Odjidja wel dé sleutel worden.

De laatste 7 wedstrijden met Odjidja aan de aftrap werden gewonnen, de laatste 7 zonder hem aan de aftrap verloren.

Het belang van Vadis Odjidja kan dus niet worden onderschat dit seizoen bij AA Gent, maar eind december viel hij opnieuw uit tegen Standard.

Mechanisch probleem

Nu lijkt hij echter opnieuw helemaal fit. "Deze keer heb ik geluisterd naar de dokter en de kine's, zonder te forceren", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Hij vond in het buitenland een dokter die hem kon helpen: "Het ging om een mechanisch probleem in enkels, knieën en heupen. Dat probleem is er nu niet meer, zodat het niet meer zou moeten voorkomen. Het ziet ernaar uit dat ik mijn lichaam nu weer 100% kan benutten."