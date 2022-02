Vanhaezebrouck beseft: "Mijn plaat is grijsgedraaid"

AA Gent kreeg ook tegen Club Brugge heel wat kansen. Maar opnieuw werden ze niet afgewerkt en dus eindigde de match op een nieuwe ontgoocheling.

Zondag al had Vanhaezebrouck gesproken over de efficiëntie (of het gebrek daaraan) van de Buffalo's: "Het is het verhaal van januari of misschien wel van het seizoen."

Grijsgedraaide plaat

Een resem gemiste kansen tegen Club Brugge later besefte de coach van Gent het meer dan ooit: "Mijn plaats is grijsgedraaid."

"Iedere week vertel ik hier hetzelfde. We zijn dominant, we ontwikkelen kansen, maar missen ze. Aan de overkant geef je dan onnodige doelpunten weg. De jongens verdienen meer, dat is duidelijk."