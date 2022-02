Bolat zet Gent onder druk, Buffalo's hadden situatie niet zien aankomen en hebben probleem

Staat Davy Roef voor de rest van het seizoen in doel bij Gent? De kans is zeker bestaande, want Sinan Bolat speelt het spel hard. De doelman gaf zaterdag forfait voor de training door 'ziekte' en wil nog een transfer.

Bolat wou duidelijkheid en Gent beloofde dat hij die ging krijgen. Hij kreeg echter niet genoeg 'duidelijkheid'. Bij Fenerbahçe kan hij een contract voor 2,5 seizoenen tekenen aan aantrekkelijke voorwaarden, terwijl hij het bod van de Buffalo's onvoldoende vond en weigerde. Zaterdag meldde hij zich dus ziek, maar bij Gent onderzocht men hem en vond men niets. Ze kwalificeerden hem dus als onwettig afwezig. Maar Bolat wil de zaak op de spits drijven. Voor hem is het duidelijk dat hij naar Turkije wil en dat kan nog tot morgenavond. De vraag is nu of Gent hem een beter aanbod gaat doen of hem zal laten vertrekken en nog wat geld recupereert. Bolat zijn huidig contract loopt eind dit seizoen af en hij mag dan dus gratis vertrekken. Gent heeft daar echter nog niet op geanticipeerd en heeft na Roef enkel nog jonkies achter de hand.