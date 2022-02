Voor AA Gent is Club Brugge de grote vijand: "Dat wordt er hier gewoon in gekneed"

Matisse Samoise is op en top Buffalo. Als jeugdspeler groeide hij helemaal door tot in het A-elftal.

Zijn plekje van afgelopen woensdag in het basiselftal deed enorm veel deugd voor Samoise. “Ik vond wel dat ik de kwaliteiten had om basisspeler te worden, maar had het niet zo vroeg verwacht”, zegt Samoise in De Zondag.

Tegen Club Brugge is altijd hard tegen hard voor Samoise. “Al van bij de jeugd is Club voor mij dé grote vijand. Dat wordt er hier gewoon in gekneed.”

Zo erg zelfs dat Union kampioen mag worden. “Union wordt kampioen, denk ik. Als ik het Club van woensdag vergelijk met het Union waar wij eind december tegen speelden, dan vind ik Union gewoon sterker.”