Gent of Club Brugge, wie pakt de eerste prijs van het seizoen?

Om 18:00 trappen landskampioen Club Brugge en bekerwinnaar AA Gent het nieuwe voetbalseizoen op gang. Club ontvangt Gent en gaat op zoek naar de eerste prijs van het seizoen.

Het vorige seizoen is nog maar net afgerond of het nieuwe staat al voor de deur. Club Brugge en AA Gent strijden deze avond voor de eerste prijs van het seizoen: de supercup.

Club Brugge

De eerste grote uitdaging voor nieuwe trainer Carl Hoefkens die de rol van de naar Ajax vertrokken Alfred Schreuder overneemt. Hoefkens' eerste grote taak als T1 en er staat meteen een trofee op het spel. In de voorbereiding won Club van o.a. Thes Sport, Beerschot en Utrecht maar verloor het van Kopenhagen. Wedstrijden waar vooral nieuwkomer Ferran Jutgla opviel door meermaals aan het kanon te staan. Jutgla wordt daardoor ook in de basis verwacht. De landkampioen kan (voorlopig nog) beroep doen op De Ketelaere en Lang, zij zijn momenteel nog steeds in loondienst van Blauw-Zwart. Verder heeft de landskampioen zich versterkt met linksachter Meijer en spits Larin.

AA Gent

De voorbereiding van Gent verliep iets minder vlot. De Buffalo's kregen eind juni een 6-2 pandoering van promovendus Westerlo en gingen ook ten onder tegen Thessaloniki. Tegen Midtjylland en Hajduk Split boekte de berkerwinnaar wel een zege. Tissoudali zit voorlopig nog in Gent en wordt in de basis verwacht. De Gentenaren hebben zich voorlopig enkel versterkt met Hugo Cuypers die van KV Mechelen overkwam.