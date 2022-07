Club Brugge heeft twee potentiële vervangers voor De Ketelaere op het oog (maar ze zijn duur)

Charles De Ketelaere heeft zijn laatste trofee bij Club Brugge de lucht ingestoken. Als alles gaat zoals verwacht is hij deze week van AC Milan. Blauw-zwart heeft ook al twee vervangers op het oog.

De Ketelaere speelde niet, maar dat had niets te maken met zijn nakende transfer, benadrukte trainer Carl Hoefkens nadien. Wel is het vandaag wachten op het nieuwe bod dat Milan zal doen. Als dat - zoals verwacht - rond de 33 miljoen schommelt, kan het snel gaan. Zelf is CDK al rond met de Italiaanse topclub.

Club Brugge heeft ook al twee mogelijke vervangers op het oog. Zoals eerder geschreven is één van beide Luis Vazquez, de 21-jarige aanvaller van de Argentijnse topclub Boca Juniors. De andere is Rasmus Höhlund, een 19-jarige spits van Sturm Graz. Club heeft van beide clubs echter hun prijs te horen gekregen en voorlopig is die bijzonder hoog.