Tissoudali heeft het nog eens over zijn situatie bij Gent: "Op basis van de laatste woorden van de club is het niet mogelijk"

Wat gaat er nu gebeuren met Tarik Tissoudali? De aanvaller en AA Gent kwamen er niet uit over een contractverlenging en Tissoudali wil nog steeds verloond worden naar gelang zijn prestaties van vorig seizoen. Na de Supercup sprak hij er nog even over.

Tissoudali laat de gesprekken - die er momenteel niet zijn - over aan zijn entourage. ''Ik hou me niet bezig met wat er allemaal speelt. Ik focus me op AA Gent. We zullen zien wat er gebeurt. Of een contractverlenging nog mogelijk is? Dat kan ik niet zeggen. Je weet nooit hoe het in het voetbal loopt. Maar op basis van de laatste woorden van de club, is het niet mogelijk, neen. Het ziet er niet naar uit dat er een nieuw contract aankomt", zei hij.

Blijft Gent het been stijf houden, dan komt een transfer toch weer in beeld. Want met nog één jaar contract kan hij volgende zomer gratis weg en mag hij vanaf januari vrij met andere ploegen spreken. ''Ik heb altijd gezegd dat ik open sta voor een mooie transfer. Mijn manager weet wat ik wil. Maar het juiste project heeft zich nog niet aangediend."