Hans Vanaken binnenkort naast Nielsen: "Liever bij ons dan tegenover ons"

Vlak voor de aftrap van de Supercup gisterenavond werd het officieel aangekondigd: Casper Nielsen speelt de volgende vier seizoenen voor Club Brugge. Hans Vanaken ziet dan ook een teamgenoot naar keuze aankomen.

De komst van Casper Nielsen werd vlak voor aanvang van de wedstrijd aangekondigd, maar de Brugse speler beweerde daar niets van te hebben gemerkt. "Is het al officieel? Ik heb niets gehoord", vertelde hij. "Als hij tekent, is dat een hele goede zaak voor de club. Het is natuurlijk beter om met zo'n jongen naast je te spelen dan tegenover hem te staan."

"We hebben zijn kwaliteiten vorig seizoen gezien dus voegt hij zeker een meerwaarde toe aan het team. Iets meer concurrentie in een groep is nog steeds goed. Laten we hopen dat hij hier hetzelfde laat zien op het veld als bij Union vorig seizoen”, besluit Hans Vanaken.