Carl Hoefkens pakt zijn eerste prijs met Club Brugge: Op deze basis blijven bouwen

Carl Hoefkens heeft zijn eerste prijs als T1 beet, de Supercup kan hij alvast aan zijn palmares toevoegen.

"We begonnen heel sterk aan de wedstrijd, je merkte dat de spelers gedreven waren. Vooral de eerste 35 minuten waren we beter. Zowel in balbezit als balverlies deed de ploeg wat er van hen verwacht werd. Nadien verloren we met momenten de concentratie en agressiviteit waardoor Gent te makkelijk kon recupereren."

Hoefkens was erg tevreden over de ingesteldheid van Club Brugge: Hoewel we het in de tweede helft wat moeilijker kregen zag je dat we bleven bouwen op onze basis. Fysiek zaten sommige jongens erdoor maar mentaal bleef iedereen voor elkaar vechten. De internationals die nog maar twee weken voorbereiding hebben gehad zouden max 70 minuten mogen spelen, zij hebben sterk werk geleverd."

"Het is een fijn om te weten dat door het winnen van deze trofee de supporters met een goed gevoel huiswaarts trekken, voor hen was dit geen voorbereiding maar een extra trofee. De bedoeling is dat er nog volgen."