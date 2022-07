Hein Vanhaezebrouck over Supercup: "Wedstrijd tegen Standard is belangrijker"

Hein Vanhaezebrouck zal niet wakker liggen van de verloren wedstrijd tegen Club Brugge. "De wedstrijd van komende vrijdag tegen Standard is veel belangrijker."

Vanhaezebrouck begon met lovende woorden voor de spelers van beide ploegen: "De weersomstandigheden waren niet ideaal voor de spelers. Chapeu aan iedereen die vandaag in deze hitte op het veld stond. Het was een goede voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Een betere tegenstander dan Club Brugge vind je vandaag niet in onze competitie, het is dus ideaal om tegen hen de voorbereiding af te sluiten."

De Gentse coach merkt verbetering maar is al bij al tevreden: "Er stond vandaag een prijs op het spel die we helaas niet gewonnen hebben, maar mijn jongens hebben er alles aan gedaan. Het eerste kwart van de wedstrijd merkte ik dat we onderlagen, maar naarmate de wedstrijd vorderde kregen we kansen die we moeten leren afmaken."

Castro-Montes viel geblesseerd uit tijdens de wedstrijd. "Het enige minpuntje van de wedstrijd is het uitvallen van Castro-Montes. We hadden al weinig wisselmogelijkheden aangezien onze ziekenboeg erg gevuld is. We zijn een week voor de competitie dus de jongens moeten probleemloos 90 minuten kunnen volmaken.