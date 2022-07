Sven Kums na nederlaag in Supercup: "Hopelijk pakken we dit seizoen een mooiere prijs"

Sven Kums verloor gisteren met AA Gent de Supercup op het veld van Club Brugge, maar lang zal deze nederlaag niet blijven hangen: "Knop omdraaien en focussen op vrijdag."

Kapitein Sven Kums is na affluiten toch teleurgesteld: "Ergens voelt het toch zuur om te verliezen, als er een prijs op het spel staat wil je die toch altijd winnen. Ik denk dat Club Brugge in de eerste helft de betere ploeg was, maar in de tweede helft waren wij dominant en zat er meer in voor ons. Onze efficiëntie moet in de competitie veel beter zijn dan vandaag. Zo'n dingen neem je zeker mee naar komende wedstrijden"

De blessures bij AA Gent beginnen stilaan op te lopen, dat merkt ook Kums: "Het is erg vervelend, zeker in het begin van het seizoen. Er zijn andere jongens om hun posities over te nemen en ik ben er zeker van dat zij daar klaar voor zijn. Iedereen heeft een pittige voorbereiding gehad dus we zijn zeker klaar gestoomd."

"Deze nederlaag gaat niet blijven hangen, knop omdraaien en focussen op vrijdag. Het zal een andere prijs moeten worden dit seizoen, hopelijk een mooiere."