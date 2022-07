"Altijd voluit gaan voor elke prijs die je kan pakken"

Kersverse vader Hans Vanaken heeft zijn eerste prijs van het seizoen met Club Brugge te pakken. "Het geeft vertrouwen met het oog op de competitiestart."

Hans Vanaken wint opnieuw een prijs met Club Brugge en is tevreden: "Van buitenaf wordt de Supercup misschien minder gewaardeerd, maar voor mij is dit een nieuwe prijs in de prijzenkast. Het voelde nog als een voorbereidingswedstrijd aangezien ik nog maar 45 minuten heb gespeeld, maar het was leuk om de 90 minuten weer vol te maken."

"Het maakt me niet uit wie de tegenstander is, als er een prijs te winnen valt zal ik altijd voluit gaan. Het geeft onze ploeg vertrouwen met het oog op de start van de competitie. We kunnen op fysiek vlak nog altijd groeien. De internationals die nog maar twee weken meetrainen zaten er in de tweede helft fysiek door, wat logisch is. Gent is een sterke ploeg, het geeft vertrouwen om tegen hen te winnen."

Vanaken gaf ten slotte nog lovende woorden over zijn nieuwe coach: "Het is iemand die andere details wilt dan de vorige trainer, maar je merkt dat we verder bouwen. Hij was de assistent van Schreuder en die speelde het type voetbal waar hij zich ook in kan vinden.