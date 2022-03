Gent straft een slordig Club af met 0-3 en is eerste bekerfinalist

Club Brugge en AA Gent streden woensdagavond voor het eerste finaleticket voor de Beker van België. Club had de beste papieren en verdedigde een 1-0 voorsprong maar botste op een genadeloos Gent.

Lang hoefde het publiek niet op een doelpunt te wachten want na 2 minuten bracht uitgerekend Vadis Odjidja (ex-Club Brugge) de Buffalo's op voorsprong. Na een vrije trap van Kums nam Odjidja de afvallende bal in één tijd op de slof die via het been van N'soki in doel belandde. Mignolet stond aan de grond genageld. De 1-0 voorsprong van Club uit de heenwedstrijd was zo heel snel uitgewist.

De bordjes konden al snel gelijk hangen. Op het kwartier kreeg Vanaken de bal zomaar cadeau van Davy Roef, de gelegenheidskapitein vergat zowel af te werken als de bal naar de vrijstaande Adamyan te passen. Die laatste miste nog geen minuut later een reuzekans toen hij vanaf de penaltystip vrijstaand op doel besloot, Roef klemde de bal. Club domineerde het middenveld zoals ouds, maar vond de gelijkmaker niet. Integendeel zelfs. AA Gent viel zowaar nog eens aan via Castro-Montes die op een weergaloze manier de bal vanop de rand van de zestien in het Brugse doel plaatste. Gent kon het even later helemaal afmaken wanneer Depoitre vrijstaand kopte , maar het doelhout redde de Blauw-Zwarte meubelen.

Na tien minuten in de tweede helft leek het kalf voor de thuisploeg helemaal verdronken. Tissoudali maakte een overtreding op Odoi, die vermoedelijk mekkerde en zijn tweede gele kaart pakte. Ook de Gentse aanvaller werd getrakteerd op een geel karton. Het publiek kon de betwistbare beslissingen van scheidsrechter Erik Lambrechts niet smaken die overigens in de tweede helft met kaarten strooide. Depoitre strooide nog wat zout in de wonde door de 0-3 deze keer wel vrijstaand binnen te koppen. Club maakte geen aanspraak op de aansluitingstreffer terwijl Gent vergat helemaal door te duwen.

AA Gent is zo de eerste finalist van de Croky Cup en weet morgenavond of het Anderlecht of Eupen treft.